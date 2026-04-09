Представлен смартфон Huawei Enjoy 90m Plus с АКБ на 6620 мАч

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 90m Plus, которая базируется на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 8000 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльной камерой, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6620 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, поддержкой StarFlash E1.0 и Bluetooth 6.0, а также предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 6.0.