Официально: Infinix GT 50 Pro готов к выходу

Компания Infinix объявила, что официальная презентация смартфона GT 50 Pro состоится 24 апреля. Производитель подтвердил некоторые параметры устройства и его агрессивный геймерский дизайн. Итак, аппарат получит продвинутую систему охлаждения HydraFlow Liquid Cooling, довольно производительную 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, поддержку игр с кадровой частотой до 144 к/с, акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos и фирменные сенсорные триггеры GT Trigger.

