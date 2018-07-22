BQ 5512L Strike Forward недорогой смартфон

2018-07-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - 5512L Strike Forward; [50]
Компания BQ выпустила смартфон с хорошими характеристиками.Фото любители получат в свое распоряжение две камеры. Фронтальная оснащена сенсором на 8 МП. Основная камера получила объектив на 13 МП. При этом в тыльной камере есть функция фазового автофокуса, что нетипично для бюджетных девайсов. Обе камеры имеют фотовспышки.Электронная схема мобильного устройства изготовлена на базе 4-ядерного процессора MediaTek MT6739WW, который может развивать частоту 1,3 ГГц. В составе чипсета имеется сотовый модем 4G LTE. Арсенал памяти невелик – 2 ГБ «оперативки» и 16 ГБ внутреннего флэша. Смартфон снабжен слотом расширения microSD и поддерживает работу с двумя картами SIM. Для идентификации пользователя используется дактилоскопический сканер. Стоимость смартфона составит 12000 тысяч рублей.


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