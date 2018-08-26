BQ появился первый смартфон имеющий дисплей стандарта Full HD BQ-5516L Twin

Новый гаджет получил батарею емкостью 3080 мАч и поддерживает функцию реверсивной зарядки. В наличии имеется не только традиционный дактилоскопический сканер. Смартфон может распознавать владельца по лицу. Также гаджет оснащен двумя слотами для SIM-карт и может работать в сотовых сетях 4G.Камера на тыльной стороне имеет два оптических блока на 13 МП и 2 МП. Камера для селфи и видеозвонков получила широкоугольный объектив с обзором 80 градусов, разрешение сенсора составляет 8 МП.Стоимость смартфона составит 79990 тысяч рублей.