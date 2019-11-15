BQ вышла на рынок телевизоров

Компания BQ, которую мы все знаем по достаточно хорошим смартфонах с приличной ценой и характеристиками, вдруг решила выйти на рынок телевизоров. Это сейчас довольно нормальная схема, ведь многие крупные производители смартфонов делают свои телевизоры, расширяя аудиторию. Новый Smаrt ТV от компании BQ радуют своим дизайном, ведь это важный элемент при выборе телевизора, плюс у них очень неплохо проработана операционная система и очень даже достойное железо. Для многих этого уже достаточно, чтобы не переживать о стоимости и прочих моментах. Пока что продукта нет на территории нашей страны, но совсем скоро стоимость появится и мы вам все сразу расскажем с максимальным количеством деталей. Все же устройство интересное.