BQ выпустил бюджетный смартфон 5515L Fast

В России вышел бюджетный смартфон под названием BQ 5515L Fast. Девайс оборудован 5,5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 960 на 480 точек. Основой устройства стал чипсет MediaTek MT6739WA, который может развивать частоту 1,5 ГГц. Гаджет также получил основную камеру из двух оптических блоков на 8 МП и 0,3 МП. Камера для селфи имеет разрешение 2 МП и снабжена фотовспышкой. Аккумулятор у новинки равен 2500 мА.ч. Предлагается аппарат в черном, синем и сермм цветовом исполнении по цене 6490 рублей.