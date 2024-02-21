Батарея iPhone 15 теперь работает дольше

Батарея смартфона — один из самых недолговечных компонентов, которые со временем достаточно сильно изнашиваются и приводят к множеству неприятных проблем, с которыми тяжело справиться. Серия iPhone 15 от Apple не является исключением, но, к счастью, компания заявляет, что новые аккумуляторы теперь более надёжные. Apple утверждает, что обновила срок службы батареи для всех моделей iPhone 15, что является отличной новостью, потому что теперь устройством можно будет пользоваться гораздо дольше без необходимости апгрейда. Ранее технологический гигант сообщал на официальном сайте, что батарея в iPhone сохранит 80 процентов заряда после 500 циклов зарядки. Однако с последними устройствами эти циклы зарядки расширили до 1000, делая любую батарею iPhone 15 более долговечной по сравнению с предыдущими моделями.

Но, к сожалению, если вы всё ещё пользуетесь своим старым iPhone, у нас для вас плохие новости, поскольку Apple сообщает, что это изменение в циклах зарядки батареи применяется только к iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Смартфоны, выпущенные до этого, продолжат оцениваться по максимальной ёмкости в 80 процентов после 500 полных циклов зарядки. Но это всё равно отличные новости, потому что многие производители ничего не делают в данном направлении и говорить о серьёзных изменениях в этом направлении явно не стоит. Другое дело, что у Apple была история с замедлением старых смартфонов и это слегка портит мнение аудитории.
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