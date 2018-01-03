Белый OnePlus 5T с крышкой Sandstone представят 5 января

В 2016 году компания OnePlus начала применять цельнометаллические корпуса для своих смартфонов, отказавшись от фирменного материала Sandstone. Как оказалось, китайский производитель не до конца отошел от традиций. Сначала Sandstone-корпус был применен в специальном издании флагмана, посвящённом «Звёздным войнам», а сегодня стало известно о скором анонсе белого OnePlus 5T с задней поверхностью из этого материала. Новая версия будет представлена уже 5 января.

Напомним, что OnePlus 5T оснащен алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.