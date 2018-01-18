Белый Samsung Galaxy Note 8 выпустят к Олимпийским играм

Компания Samsung объявила о скором выходе специальной версии смартфона Galaxy Note 8, приуроченной к Олимпийским играм 2018, которые пройдут в феврале в Южной Корее. Как один из титульных спонсоров Samsung подарит смартфон каждому спортсмену. Новинка отличается белой расцветкой и предустановленным тематическим контентом. Всего будет выпущено около 4000 экземпляров.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.