Белый Xiaomi Mi Mix 2S засветился на видео

В сеть утекло короткое видео с флагманским смартфоном Xiaomi Mi Mix 2S, официальная презентация которого состоится уже завтра, 27 марта. Судя по видео, аппарат получит двойную вертикальную камеру в левом верхнем углу, керамические исполнение корпуса и сканер отпечатков пальцев в центре задней панели. Напомним, что слухи прочат смартфону 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo