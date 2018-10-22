Белый Xiaomi Notebook Youth Edition появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу белую версию ноутбука Mi Notebook, который был представлен примерно месяц назад. Напомним, что новинку оснастили 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, дискретной графикой GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти, твердотельным накопителем на 128 ГБ, слотом для жесткого диска на 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двумя выходами для горячего воздуха и тепловыми трубками, двумя динамиками мощностью по 3 Вт, слотом для карт памяти, USB 2.0, гигабитным Ethernet, HDMI, двумя USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъемом. Толщина ноутбука равна 19,9 мм. Цена ноутбука составляет 660 долларов.