Belkin выпустила новую клавиатуру

Компания Belkin довольно часто выпускала интересные аксессуары для яблочной техники, но пришло время идти дальше и зарабатывать деньги на периферии для самых разных устройств. Сейчас вот производитель выпустил в свет новую клавиатуру, которая порадует вас поддержкой iOS и есть вариант для планшетов на Chrome OS. Продажи начинаются в самое ближайшее время и если у вас есть планшет на этих операционных системах, то можно смело брать устройство и работать с текстами, общаться в социальных сетях и так далее. Многие пользователи используют планшет как основное устройство для работы с интернетом и такая клавиатура позволит полностью заменить ноутбук в казуальных задачах. Стоимость пока что не называют, но обычно производитель особо дорогих девайсов не продавал, хотя качество у него отменное.