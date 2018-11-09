BenQ DesignVue PD2700U создан для профессионалов

Официально представлен новый монитор BenQ DesignVue PD2700U, который создавали специально для профессионалов. Здесь диагональ дисплея составляет 27 дюймов, разрешение достигает 3840 на 2160 точек и есть отличная цветопередача. Собственно, именно этими параметрами цвета монитор и выделяется на фоне остальных — его можно использовать для разработки проектов для типографии, для обработки фотографий и прочих моментов, связанных с изображением. Конечно, стоимость подобного продукта будет высокой, ведь производитель позиционирует его как идеальный вариант для дизайнера. Такого рода инструменты заработка всегда стоят больших денег, особенно если их делают известные бренды. Пока что официальной стоимости в сети нет, но мы будем следить за ситуацией и все вам расскажем.