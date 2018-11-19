BenQ Zowie RL2455S создан для киберспорта

Официально представлен новый игровой монитор BenQ Zowie RL2455S, который создавали специально для киберспортсменов. Это монитор с диагональю дисплея 24 дюйма, разрешение составляет 1920 на 1080 точек и минимальным временем отклика. Модель отлично подходит для киберспорта и сражений на самом высоком уровне мастерства. Помимо этого, монитор официально получил сертификат от Sony на использование новинки с приставкой PS4. Это значит, что если в мире будут проводить какие-то турниры на этой консоли, то есть большой шанс, что именно на этом мониторе. Думаю, BenQ Zowie RL2455S будет пользоваться повышенным спросом у пользователей в ближайшее время, ведь каждый хочет играть с минимальным временем отклика и с насыщенной картинкой.