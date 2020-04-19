BenQ анонсирует монитор Zowie XL2546S с технологией DyAc +

BenQ анонсировала монитор для киберспортивных дисциплин. Это 24,5 дюймовый монитор с TN матрицей и разрешением 1080p. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика 0,5 мс. Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync.

Широкие углы обзора 170/160 градусов, контрастность 1000: 1. Еще одной функцией для игровой сессии является Black eQualizer - она улучшает видимость в темных условиях. Технология DyAc + (Dynamic Accuracy Plus) уменьшает размытость в динамических сценах.

Подставка позволяет регулировать наклон, поворот в влево и вправо, а также портретный режим. Есть поддержка VESA. Подключения предлагают два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2, один разъем для микрофона, разъем для наушников и два порта USB.
Комментарии и отзывы BenQ Zowie XL2546S
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портамиОбзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Huawei Mate Xs не пригоден для ремонта...
Huawei Mate Xs не пригоден для ремонтаРынок складных смартфонов постепенно развивается и расширяется, ведь с каждым днем все больше и больше пр...
В продажу поступает флагманский смартфон...
В продажу поступает флагманский смартфонСегодня стартовали продажи смартфона Vivo NEX 3S 5G, который анонсировали совсем недавно. Конфигурация па...
Honor 8A оказался самым популярным смарт...
Honor 8A оказался самым популярным смартКомпания «Связной» поделилась списком самых продаваемых смартфонов на российском рынке по итогам первого ...
Новая версия камерофона Huawei P30 Pro в...
Новая версия камерофона Huawei P30 Pro вКомпания Huawei дала старт российским продажам новой версии камерофона Huawei P30 Pro, которая отличается...
Essential Phone получит поддержку Androi...
Essential Phone получит поддержку AndroiРанее мы писали новость, что компания Энди Рубина Essential закрывается и больше не будет выпускать устро...
Intel с трудом даются 10 нанометров...
Intel с трудом даются 10 нанометровНекоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Intel отстает от своего потенциального конкурен...
В Google Translate появились новые языки...
В Google Translate появились новые языкиС 2016 года компания Google не добавляла в переводчик не одного языка. Теперь разработчики компаний Googl...
Экологичный монитор Philips 243B1...
Экологичный монитор Philips 243B1Philips анонсировала свой новый монитор 243B1 размером 23,8 дюйма. Оснащенный разрешением Full HD, технол...
Представлен флагманский смартфон Sony Xp...
Представлен флагманский смартфон Sony XpКомпания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 II, которая получила поддержк...
Получи доступ к играм с помощью GeForce ...
Получи доступ к играм с помощью GeForce GeForce Now это стриминговый сервис, с помощью которого пользователи смогут запускать игры с удаленного с...
Игра Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy...
Игра Star Wars Jedi Knight: Jedi AcademyStar Wars Jedi Knight: Jedi Academy добралась до платформы PlayStation 4 и Nintendo Switch с улучшенной г...
Apple открывает магазины в Индии...
Apple открывает магазины в ИндииКакое-то время назад мы говорили о том, что компания Apple планирует покорять рынок Индии со своими смарт...
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor