BenQ анонсирует монитор Zowie XL2546S с технологией DyAc +

BenQ анонсировала монитор для киберспортивных дисциплин. Это 24,5 дюймовый монитор с TN матрицей и разрешением 1080p. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика 0,5 мс. Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync.

Широкие углы обзора 170/160 градусов, контрастность 1000: 1. Еще одной функцией для игровой сессии является Black eQualizer - она улучшает видимость в темных условиях. Технология DyAc + (Dynamic Accuracy Plus) уменьшает размытость в динамических сценах.

Подставка позволяет регулировать наклон, поворот в влево и вправо, а также портретный режим. Есть поддержка VESA. Подключения предлагают два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2, один разъем для микрофона, разъем для наушников и два порта USB.