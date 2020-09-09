BenQ представила два монитора для киберспорта ZOWIE XL-K Esports

BenQ представила мониторы для киберспорта ZOWIE XL-K. Нам известно о двух мониторах XL2546K и XL2411K.

Монитор XL2546K предлагает 24,5 дюймовую TN панель с частотой обновления 240 Гц. Максимальная яркость 320 кд/м2. Подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона.

XL2411K монитор с 24,5 дюймовым экраном. 144 Гц с разрешением 1080p, TN-матрица с яркостью 320 кд/м2. Монитор можно регулировать по высоте и углу наклона.

Оба монитора оснащены функциями Black eQualizer и Color Vibrance, что гарантирует игроки лучшую видимость в темных сценах.

Когда выйдут игровые мониторы для киберспорта от BenQ неизвестно.