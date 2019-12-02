BenQ представила монитор PD3420Q

2019-12-02, Автор - Ramil; Продукт - PD3420Q; [57]
BenQ PD3420Q Designer Monitor предназначен для профессионалов в области мультимедиа и создателей контента. Монитор похож на поcледние модели серии PD от BenQ, черная рамка и матовая металлическая подставка. В комплект поставки входит проводной контроллер Hotkey Puck G2.

Монитор оснащен 34 дюймовой IPS-панелью с частотой обновления 60 Гц, разрешение экрана составляет 3440 × 1440 (21: 9), а время отклика 5 мс. Дисплей антибликовый, контрастность 1000: 1. Он имеет широкие углы обзора 178 градусов. Максимальная яркость 350 кд/м². Монитор поддерживает технологию VESA Certified DisplayHDR 400.

На задней панели имеется один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и три разъема USB 3.1. С боковой стороны есть один порт USB Type-C, аудиоразъем и один разъем USB 3.1. BenQ PD3420Q оборудован двумя динамиками. Цена и доступность пока неизвестны.

Комментарии и отзывы PD3420Q
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