BenQ выпускает игровой проектор X3000i с поддержкой 4K HDR

Компания BenQ представила свой новый игровой проектор X3000i.

BenQ X3000i - это 4-светодиодный DLP-проектор с поддержкой 4K 60 Гц. Он имеет стильный дизайн и элегантно дополняет интерьер. X3000i максимально увеличивает доступное пространство благодаря 1,3-кратному зуму. Новинка совместима с консолями Sony PS5/PS4, Nintendo Switch или Xbox Series X. Есть несколько режимов изображения для полного погружения в игру.

Проектор оснащен тремя портами HDMI 2.0b, один из которых скрыт и в него встроен ключ QS01, который был обновлен до Android 10. Он добавляет устройству "умные функции". Также в проекторе есть один порт USB Type-A 2.0, порт RS232, S/PDIF и аудиоразъем 3,5 мм.

X3000i имеет пару встроенных динамиков с общей мощностью 10 Вт. Проектор может быть установлен на потолке, а также поставляется с парой дополнительных ножек.

Технология HDR-PRO и Dynamic Black обеспечивают яркую контрастность и реалистичные тени. Сверхбыстрая задержка ввода 4,16 мс в быстром режиме преобразует ваши взгляды, слух и мысли в действия с нулевой задержкой. Эксклюзивная функция BenQ Auto Color Calibration уравновешивает цветовые точки WRGBYCM для стабильного яркого цвета, преодолевая естественное затухание RGB в течение срока службы лампы.

Цену игрового проектора X3000i производитель не раскрывает.
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