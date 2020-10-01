BenQ выпустила два высококлассных игровых монитора с «крыльями»

BenQ запустила в продажу киберспортивные игровые мониторы XL2546K и XL2411K с обновленными функциями, которые гарантируют более плавный, более отзывчивый и более четкий визуальный эффект для растущей базы киберспортсменов, поскольку частота обновления и время отклика может быть тонкой гранью между удачным выстрелом и попаданием в цель.

Пара «крыльев» Monitor Shield может быть установлена ​​с обеих сторон дисплея, чтобы не отвлекаться во время игровых сессий.

XL2411K, входящая в серию XL-K, оснащена 24-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Связь обеспечивается четырьмя портами HDMI, одним портом DisplayPort 1.2 и разъемом для наушников. Он поддерживает FreeSync, когда DyAc⁺ выключен.

24,5-дюймовый XL2546K является преемником XL2546 и получил частоту обнавления 240 Гц с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Связь осуществляется через три порта HDMI, один порт DisplayPort 1.2 и гнездо для микрофона. Как и XL2411K, он также поддерживает FreeSync, когда DyAc⁺ выключен.

За управление отвечает обновленный S-переключатель с 5-позиционным колесом прокрутки в центре. Серия XL-K имеет меньшую базовую конструкцию, чем предыдущие мониторы. У игроков будет больше места для клавиатуры и мыши. Серия XL-K также может регулировать угол гораздо шире, чем модели предыдущих серий, что дает игрокам свободу выбора угла обзора, который лучше всего подходит для их игрового процесса.