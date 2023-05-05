Бенчмарки показали, что Pixel 7a даже мощнее Pixel 7

Если верить информации инсайдеров, а у нас нет причин им не верить, смартфон Pixel 7a будет доступен к приобретению всего через 6 дней. Это хорошая новость для всех, кто долгое время интересовался доступным Pixel от Google, и сегодня у нас есть на руках предполагаемые бенчмарки Geekbench данного устройства, показывающие, что несмотря на то, что компания использует всё тот же фирменный процессор Tensor G2, смартфон на самом деле даже мощнее, чем оригинальный Pixel 7. В базе данных Geekbench 6 явно указано, что Pixel 7a оснащён чипсетом Tensor G2 и 8 ГБ оперативной памяти — оба этих параметра согласуются с информацией, которую мы получали на протяжение последних пары месяцев. Исходя из информации бенчмарка, Pixel 7a получил впечатляющий результат — 1 380 баллов в однопоточном и 3 071 баллов в многопоточном тестировании. Для сравнения, Pixel 7 набирает 1 336 баллов в однопоточном и 3 071 баллов в многопоточном режима.

И хотя это приличная разница в баллах, на самом деле стоит понимать, что в реальной жизни заметить разницу между смартфонами вы не сможете при всём желании, потому что бенчмарки способны выжимать всю мощность из системы на кристалле, а приложения — нет. При этом не совсем понятно, как так получилось, что бюджетная версия смартфона оказалась даже мощнее оригинальной модели. Возможно, дело в меньшем разрешении экрана, так как в этом случае нагрузка на процессор ниже и пользователю не придётся тратить так много ресурсов на отрисовку всей графики.