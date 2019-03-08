Беспроводная клавиатура Corsair K83

Компания Corsair представила беспроводная развлекательная клавиатура Corsair K83. Эта плоская, с закругленными краями клавиатура предназначена для людей, которым нужен хороший медиа-контроллер для смарт-телевизоров. На первый взгляд, она намного меньше, чем другие клавиатуры от компании. Сзади клавиатуры ничего нет, поэтому ее удобно расположить на коленях сидя перед телевизором.

Справа расположен трекпад, который довольно стандартен для медиа-клавиатуры. В некоторых случаях трекпадом для большого пальца легче манипулировать взяв клавиатуру в руки, как геймпад. Corsair K83 подключается либо через USB коннектор 2,4 ГГц, либо через Bluetooth. Corsair K83 должен работать с большинством умных телевизоров, плееров Roku, ПК с Windows и Android-устройствами. Подключение к ПК позволит получить доступ к программному обеспечению iCUE, где вы можете настроить макросы и настроить клавиатуру под себя. Стоимость клавиатуры составляет 100 долларов.