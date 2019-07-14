Беспроводная клавиатура с подсветкой Logitech K800

Если хотите больше свободы и меньше беспорядка на столе, беспроводная клавиатура Logitech K800 с подсветкой - это универсальный вариант, обеспечивающий хороший баланс комфорта, размеров и функций. Клавиатура имеет обтекаемый тонкий дизайн, тонкий спереди и сужающийся к задней части, придавая ей форму клина, которая позволяет ей стоять вертикально, когда она не используется, для экономии места .

Программное обеспечение не требуется

Клавиши с подсветкой

Беспроводной режим

Легкая зарядка через USB-кабель

Высокое качество изготовления

Эргономичные клавиши

Низкий уровень шума при наборе текста

Сменная батарея

MicroUSB порт для подзарядки

Плюсы клавиатуры: