Беспроводная клавиатура с подсветкой Logitech K800

Если хотите больше свободы и меньше беспорядка на столе, беспроводная клавиатура Logitech K800 с подсветкой - это универсальный вариант, обеспечивающий хороший баланс комфорта, размеров и функций. Клавиатура имеет обтекаемый тонкий дизайн, тонкий спереди и сужающийся к задней части, придавая ей форму клина, которая позволяет ей стоять вертикально, когда она не используется, для экономии места .
Плюсы клавиатуры:
- Программное обеспечение не требуется
- Клавиши с подсветкой
- Беспроводной режим
- Легкая зарядка через USB-кабель
- Высокое качество изготовления
- Эргономичные клавиши
- Низкий уровень шума при наборе текста
- Сменная батарея
- MicroUSB порт для подзарядки