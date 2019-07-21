Беспроводная колонка Anker Soundcore Model Zero

Model Zero имеет интересный дизайн, а верхняя часть служит ручкой для переноски динамика. Динамик сертифицирован Hi-Res Audio и имеет преобразователи, разработанные Scanspeak, которые разрабатывают драйверы высшего качества для воспроизведения звука. Существует настройка с несколькими драйверами, с комбинацией специальных драйверов полного диапазона, твитеров и басового излучателя.

Динамик также имеет класс защиты IPX5 по водонепроницаемости и оснащен двойной технологией Bluetooth, которая позволяет одновременно подключать два динамика Bluetooth к динамику. В модели Anker Soundcore Model Zero батарея емкостью 6700 мАч обеспечивает до 10 часов прослушивания без подзарядки. Пользователи также могут использовать приложение Soundcore - доступно для iOS и Android - для дальнейшей настройки параметров динамика. Anker Soundcore Model Zero весит 1,95 кг и уже доступен для покупки по различным каналам.