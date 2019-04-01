Беспроводная колонка Detel Posh

Компания Detel выпустила в Индии Bluetooth-колонку Detel Posh.

Он имеет деревянную конструкцию и оснащен динамиком DC5V 2A и Bluetooth 4.2 с дальностью подключения до 10 метров. Динамик Detel поставляется с частотной характеристикой 100 Гц-20 кГц, FM-тюнером, чувствительностью 80 дБ + 2DB. Он имеет искажение 0,5 процента и имеет встроенный микрофон. Динамик Detel Posh оснащен литиевой батареей 3,7 В - 2000 мАч, которая обеспечивает до 5 часов воспроизведения при обычном звуке, а для полной зарядки потребуется 3 часа. Что касается вариантов подключения, пользователи смогут подключить колонку с помощью Bluetooth, флеш-карты, карты microSD и AUX для подключения других устройств. Цена на Detel Posh составляет 29 долларов и будет доступна на веб-сайте Detel, Flipkart и Amazon.