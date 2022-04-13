Беспроводная механическая клавиатура Cooler Master CK721

Cooler Master выпустила 65-процентную клавиатуру CK721 с набором дополнительных функций, которые могут оценить как геймеры, так и офисные пользователи.

Наиболее примечательными особенностями CK721 являются его универсальное реле и три способа подключения: Bluetooth 5.1, USB-кабель или специальный беспроводной ключ. Пользователи могут переключаться между режимами с помощью переключателя вдоль правого края, в то время как сам режим Bluetooth может сохранять до трех разных устройств для быстрого переключения между ними.

Между тем, универсальное реле упрощает управление некоторыми настройками, такими как громкость, яркость подсветки и схемы светодиодов, чем на многих других клавиатурах.

Клавиатура оснащена съемной алюминиевой крышкой.

Подсветка клавиатуры освещает все символы, включая второстепенные и третичные символы на передней части клавиш.

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