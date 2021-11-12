Беспроводная механическая клавиатура Coolkiller

CoolKiller - это новая беспроводная механическая клавиатура с 61 клавишей и рядом различных функций, включая возможность подключения через Bluetooth, проводное или беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц. Клавиатура, оснащенная оптическими переключателями OUTEMU-GTMX и колпачками клавиш из ABS, оснащена подсветкой RGB.

Механическая клавиатура CoolKiller поддерживает операционные системы Windows и Mac и может одновременно подключаться к 5 различным устройствам в зависимости от ваших потребностей. При беспроводном использовании клавиатуру можно использовать до 6 часов непрерывно с включенной подсветкой или до 36 часов с выключенной подсветкой.

CoolKiller показывает мультимедийную функцию. С помощью клавиши FN совместно с клавишами F1 до F6 вы можете управлять мультимедийными настройками. Конструкция функциональных клавиш проста в использовании и многофункциональна. Никакой перфорированной конструкции, убедитесь, что каждая клавиша работает точно, и наслаждайтесь быстрым вводом.
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