Беспроводные гарнитуры от BlueParrott для корпоративного сегмента

Компания BlueParrott входящая в состав той же группы, которая владеет Jabra, вышла на индийский рынок с выпуском новых гарнитур B550-XT, C300-XT и C400-XT. Бренд утверждает, что эти беспроводные гарнитуры спроектированы так, чтобы обеспечить бесперебойную связь в среде с высоким уровнем шума путем блокирования фонового шума. Гарнитуры, предназначенные для корпоративного сегмента, имеют дальность действия до 100 метров.

B550-XT поставляются с VoiceControl для громкой связи и Multipoint для подключения двух устройств одновременно. Компания утверждает, что эта гарнитура оснащена с громким голосовым управлением Bluetooth для быстрого доступа к Google Assistant и Siri. Утверждается, что она блокирует 96 процентов фонового шума и имеет степень защиты IP54 по водо- и пыленепроницаемости.

C300-XT обеспечивает подавление шума на 80 процентов и имеет класс защиты IP54. Бренд утверждает, что может предложить более 10 часов в режиме разговора, до 5 дней в режиме ожидания. Он имеет три разных стиля ношения. C300-XT также имеет VoiceControl для работы без помощи рук, а также настраивается с помощью кнопки Parrott.

C400-XT сочетает в себе технологию микрофона Xtreme Noise Suppression с широкополосным HD Voice и аудио. Пользователи также могут персонализировать, как они носят гарнитуру, с выбором стиля «над головой» и «за шеей». Он предлагает более 24 часов в режиме разговора и зарядки через Micro-USB. Все беспроводные гарнитуры уже доступны для покупки через онлайн магазин Jabra.