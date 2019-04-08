Беспроводные наушники Adcom Luminosa

Компания Adcom выпустила беспроводные наушники Luminosa Wireless. Наушники оснащены встроенными кнопками для управления музыкой, ответа на вызовы, а также позволяют подключаться к 3,5-мм аудиоразъему телефона через кабель AUX.

Они подключаются через Bluetooth 4.2 и имеет рабочий диапазон до 20 метров. Литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает до 7 часов непрерывного прослушивания музыки и до 600 часов в режиме ожидания. Гарнитура поставляется со встроенным чувствительным микрофоном HD. Стоимость наушников составляет 22 доллара и они уже доступны на Amazon, Flipkart и веб-сайт компании Adcom.