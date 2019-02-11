Беспроводные наушники Ambrane WH-5600

Компания Ambrane, наиболее известная своей линейкой аккумуляторов, выпустила собственные беспроводные наушники WH-5600 в Индии.

В соответствии со спецификациями, Ambrane WH-5600 имеет функцию подавления окружающего шума для улучшения акустического восприятия. Наушники оснащены 32-мм купольными динамиками, которые обеспечивают глубокие басы и широкий частотный диапазон. На левом наушнике расположилась кнопка питания / приема вызова и кнопки изменения громкости / трека. Они также имеют встроенный микрофон, дополнительный вход и порт для зарядки micro USB. Наушники Ambrane WH-5600 имеют встроенный аккумулятор емкостью 250 мАч с функцией быстрой зарядки. Аккумулятора хватает до 8 часов прослушивания музыки. Стоимость наушников составляет 28 долларов.