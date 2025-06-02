Беспроводные наушники Edifier Doo Ace оценили в $32

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Doo Ace, которая основана на 32-мм динамиках. Новинка характеризуется поддержкой направленной передачи звука для меньшего рассеивание звука, регулируемым оголовьем, массой 100 граммов, перламутрово-белой, синей, оранжевой и коричневой расцветками корпуса, четырьмя звуковыми режимами для адаптации звучания под разные жанры музыки и аудиоконтента, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 и автономностью до 25 часов. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 32 доллара.

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