Беспроводные наушники JBL Sense PRO оценили в 180 евро

Компания JBL пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Sense PRO, которая основана на фирменной технологии OpenSound с воздушной проводимостью. Новинка характеризуется 16,2-мм динамиками из алмазоподобного углерода, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC, фирменным алгоритмом адаптивного усиления басов, пространственным звуком JBL Spatial Sound для объемного звучания, технологией Personi-Fi 3.0 с 10-полосным эквалайзером, сенсорной системой с четырьмя микрофонами и алгоритмами искусственного интеллекта, регулируемыми заушными держателями из титана, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 8 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с поддержкой LE-аудио и Auracast, а также черной, белой, серой, синей и фиолетовой расцветками. Наушники появятся в продаже в октябре по цене в 180 евро.

Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 час…
Изучаемые беспроводные наушники Edifier ES850NB могут похвастать 92 часами автономной работы, режимом раб…
Представлены флагманские наушники Audio-Technica ATH-TWX9MK2…
Компания Audio-Technica объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников ATH-TWX9MK2, которые оценен…
Наушники CMF Buds 2 оценили в 5 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали продавать представленные минувшей весной беспроводные наушники от компании…
Наушники Sony WH-1000XM6 имеют высокую ремонтопригодность…
Специалисты из iFixit разобрали новенькие флагманские наушники Sony WH-1000XM6, высоко оценив их ремонтоп…
Apple не планирует обновлять AirPods Max…
Актуальная версия AirPods Max получила разъём USB Type-C вместо Lightning и несколько новых цветовых вари…
Официально: наушники iQOO TWS Air3 Pro готовы к выходу…
Компания iQOO объявила, что официальный релиз беспроводных наушников TWS Air3 Pro состоится 7 августа. В …
Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC…
Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценил…
Представлена игровая гарнитура JBL Quantum 950…
Компания JBL пополнила ассортимент игровых гарнитур моделями Quantum 950, 650 и 250. Старшая модель харак…
realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлениемrealme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160
Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублейTecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor