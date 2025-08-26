Беспроводные наушники JBL Sense PRO оценили в 180 евро

Компания JBL пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Sense PRO, которая основана на фирменной технологии OpenSound с воздушной проводимостью. Новинка характеризуется 16,2-мм динамиками из алмазоподобного углерода, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC, фирменным алгоритмом адаптивного усиления басов, пространственным звуком JBL Spatial Sound для объемного звучания, технологией Personi-Fi 3.0 с 10-полосным эквалайзером, сенсорной системой с четырьмя микрофонами и алгоритмами искусственного интеллекта, регулируемыми заушными держателями из титана, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 8 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с поддержкой LE-аудио и Auracast, а также черной, белой, серой, синей и фиолетовой расцветками. Наушники появятся в продаже в октябре по цене в 180 евро.