Беспроводные наушники Jaybird Run XT для экстремальных условий

Компания Jaybird модернизировала свои беспроводные наушники Run, заключив их в корпус IPX7 сделав их полностью водонепроницаемыми.

Наушники получили название Jaybird Run XT, и как говорят разработчики, их можно использовать даже в экстремальных условиях погоды. Помимо нового влагозащитного корпуса, наушникам добавили два новых цвета Black / Flash и Storm Grey / Glacier.

Новая версия также защищена от ударов и имеет аккумулятор работающий до 12 часов автономной работы. Они также имеют кнопки вызова мобильного помощника Siri, Google Assistant или Spotify. Новые Run XT обойдутся вам в 180 долларов.