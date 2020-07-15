Беспроводные наушники Klipsch T5 II True Wireless Sport в версии McLaren

Klipsch вместе с гоночной командой McLaren создали крутую пару настоящих беспроводных наушников Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren.

Свежее издание поставляется с уникальными акцентами Papaya Orange и углеродного волокна от McLaren, а каждая модель поставляется с фирменным буклетом и серийным номером. По сути, это специальная версия наушников Klipsch T5 II True Wireless, хотя детали стандартной версии все еще находятся в стадии разработки.

Сами наушники и чехол для переноски имеют IP67-сертифицированную пыле и влагостойкость, а также встроенную функцию удаления влаги, чтобы устройство оставалось сухим. Они также поставляется с режимом прозрачности, который позволяет окружающему шуму проходить через наушники, поэтому вы можете быть более осведомлены о ситуации, когда это необходимо.

Защитный чехол с фирменными для McLaren оранжевыми вставками получил емкий аккумулятор способный полностью зарядить аккумуляторы наушников четыре раза и поддержку беспроводной зарядки. В комплекте с Klipsch T5 II McLaren Edition идут шесть пар силиконовых насадок, три пары внутриушных распорок, пара пенных вкладышей Comply и зарядная станция.