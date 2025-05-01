Беспроводные наушники Panasonic RB-F10 оценили в 90 евро

Компания Panasonic пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью RB-F10, которая получила открытую конструкцию с заушным креплением. Новинка характеризуется динамическими излучателями с габаритами 17:12 мм, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами и быстрым переключением, микрофонами для подавления окружающего шума во время телефонных звонков (активного шумоподавления не предусмотрено), поддержкой голосовых помощников Google Assistant и Apple Siri, автономностью до 7 часов или до 18 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на час работы). Цена наушников составляет 90 евро.