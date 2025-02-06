Беспроводные наушники PowerBeats Pro 2 готовы к выходу

Аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщает, что уже 11 февраля компания Apple представит беспроводные наушники PowerBeats Pro. Утверждается, что новинка будет стоить 250 долларов. Наушники станут спортивной альтернативой популярным AirPods Pro. Сообщается о наличии конструкции дуг для крепления на ухо, фирменного процессора H2, который используется в AirPods Pro 2, улучшенной системы активного шумоподавления в сравнении с первым поколением PowerBeats Pro, выпущенным более пяти лет назад, нескольких ярких расцветок, увеличенной автономностью и зарядным устройством с интерфейсом USB-C.

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