Беспроводные наушники QCY H3S оценили в 50 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью QCY H3S, которые основаны на 40-мм прецизионном среднечастотном динамике и 13-мм излучателе. Наушники также характеризуются сертификацией стандарта Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC и технологии 360° Spatial Sound, системой активного шумоподавления до 56 дБ, семью микрофонами, три из которых имеют защиту от ветра, алгоритмами ИИ и обработкой DNN для лучшей слышимости голоса во время телефонных разговоров, батареей ёмкостью 750 мАч, автономностью до 58 часов с активированным ANC и до 102 часов с выключенным шумоподавлением, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, интерфейсом USB Type-C, массой 240 граммов и складной конструкцией. Цена наушников составляет 50 долларов.

Представлены наушники-клипсы Edifier Auro Clip…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Auro Clip, которая получила констру…
Представлены игровые наушники ASUS ROG Kithara…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых наушников первой моделью с планарными магнитными излучателями…
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников флагманской моделью Buds 6, которая может по…
Наушники OPPO Enco Buds3 Pro+ оценили в 24 доллара…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Buds3 Pro+, которая основана на 1…
Наушники Acer Predator Galea 570 оценили в 150 евро…
Компания Acer объявила о выпуске беспроводных игровых наушников Predator Galea 570, которые основаны на 5…
Представлены беспроводные наушники Anker Soundcore P31i …
Компания Anker пополнила ассортимент среднебюджетных беспроводных наушников моделью Soundcore P31i, котор…
Официально: наушники Redmi Buds 8 Pro готовы к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что в ближайшее время состоится релиз беспроводных наушников Redmi Buds 8 Pro. …
Представлены наушники Sony LinkBuds Clip…
Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью LinkBuds Clip, которая …
Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работыОбзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENCОбзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor