Беспроводные наушники QCY H3S оценили в 50 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью QCY H3S, которые основаны на 40-мм прецизионном среднечастотном динамике и 13-мм излучателе. Наушники также характеризуются сертификацией стандарта Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC и технологии 360° Spatial Sound, системой активного шумоподавления до 56 дБ, семью микрофонами, три из которых имеют защиту от ветра, алгоритмами ИИ и обработкой DNN для лучшей слышимости голоса во время телефонных разговоров, батареей ёмкостью 750 мАч, автономностью до 58 часов с активированным ANC и до 102 часов с выключенным шумоподавлением, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, интерфейсом USB Type-C, массой 240 граммов и складной конструкцией. Цена наушников составляет 50 долларов.