Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы

Детально изучили высокотехнологичную беспроводную гарнитуру Rapoo VH850 с заявленным временем автономной работы в 46 часов. Поддерживает три режима подключена, оснащена 50 мм излучателями с графеном, зеркальное отображение подсветки и масштабируемую конструкцию для индивидуального подбора посадки.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает съемный микрофон, аудиокабель, зарядный USB-кабель, передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Игровая гарнитура закрытого типа с широким оголовьем и чашками угловатой формы. Для крепления чашек используются стальное U-образное крепление. Прочное и при этом позволяет подобрать автоматически оптимальный прижим к ушам.

Не давят на голову и при этом обеспечивается пассивная звукоизоляция. Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. Приятны тактильно.

Корпус чашек из пластика, угловатые. На внешней стороне по центру подсвечиваемый логотип бренда, также зона подсветки есть в небольшом углублении по периметру, создающая акцентное свечение.

У Rapoo VH850 особенное исполнение внутренней части чашки, связанное с наличием дополнительной секции. По задумке инженеров она должна улучшить качество выводимого звука.

На левой чаше гнездо для подключения съемного микрофона. Выполнен в виде гибкой ножки с пластиковым капсюлем. На самом капсюле находится кнопка для его отключения.

Помимо этого 3.5 мм аудиоразъем для проводного подключения к источнику звука, USB-C, используемый только для зарядки встроенного аккумулятора. Переключатель режимов соединения, поворотный регулятор громкости, кнопка включения. Последняя в зависимости от длительности удержания с помощью нее можно ответить на входящий вызов, остановить воспроизведение или сбросить информацию о соединении.

В основе оголовья стал, она обтянута экокожей с аккуратной строчкой по краям. Внутри также идет мягкий наполнитель. Предусмотрена регулировка по длине в пределах около 3 сантиметров. Подойдут для людей с разным обхватом головы, обеспечив комфортную посадку с возможностью длительного ношения без дискомфорта.

Тесты

Наушники Rapoo VH850 поддерживают три варианта соединения: проводное подключение с помощью кабеля (он изначально добавлен в комплект), соединение по Bluetooth и радиочастота 2.4 ГГц с передатчиком. В итоге получаем универсальную гарнитуру, которую можно использовать с разными источниками звука, включая смартфоны, планшеты, консоли. Отдельной настройки не требуется, достаточно выбрать нужный режим, по необходимости соединить к системе комплектный передатчик или аудиокабель. Все варианты работают без сбоев и слышимой задержки.

Установлены динамики с конструктивными улучшениями самой мембраны и внутренней камеры чашек. Звучание насыщенное с эффектом объема. Хорошая реализация по звучанию басов, а вот верхние частоты немного срезаны. Использовалась для прослушивания музыки со стриминговых сервисов со смартфоном на улице, а дома для игр. Поиграли в них в Arc Raiders и Escape from Tarkov. Впечатления от спецэффектов и при этом хорошее позиционирование в сетевых шутерах.

У наушников серьезно улучшены показатели автономной работы относительно тех, что обычно предоставляют беспроводные гарнитуры. Беспрерывно на среднем уровне громкости могут проработать до двух суток, на практике это неделя обычного использования на одном заряде. Тут установлен аккумулятор с емкостью 1200 мАч.

Итоги

Rapoo VH850 – беспроводная игровая гарнитура с длительным временем автономной работы, хорошим качеством звука, тремя вариантами соединения, два из которых без кабеля, эргономичной конструкцией.