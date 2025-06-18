Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономности

Изучаемые беспроводные наушники Edifier ES850NB могут похвастать 92 часами автономной работы, режимом работы с низкими задержками для игр, активным шумоподавлением, Hi-Res аудио, а также поддержкой LDAC. Оснащены они 40 мм динамиком с титановым покрытием, обеспечивая четкое звучание на широком диапазоне частот. Для связи со смартфоном используют современную версию протокола Bluetooth 5.4 с одновременным подключением к нескольким устройствам через multipoint pairing. Представлены сразу в четырех цветах: розовом, коричневом, слоновой кости и черном.

Обзор Edifier ES850NB

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На ее лицевой стороне изображение гарнитуры и данные по ключевым ее преимуществам, с обратной подробные данные по характеристикам. Внутри еще одна транспортировочная коробка.

Обзор Edifier ES850NB

А сами наушники еще дополнительно защищены от тряски и повреждений при перевозке защитным чехлом. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

У наушников выдержанный стиль с заделом на премиум. При этом у них классическая конструкция c регулируемым оголовьем и чашками овальной формы.

Обзор Edifier ES850NB

Изначально продумали вопрос удобства перевозки и хранения. Помимо поворота чашек на 90 градусов, можно сложить их и в таком положении они свободно помещаются в сумке или компактном чехле. Надежно защитит от повреждений при перевозке.

Обзор Edifier ES850NB

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхность оголовья матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев. Внутри мягкая вставка, обтянутая экокожей.

Обзор Edifier ES850NB

Чашки обтянуты экокожей и в сочетание со стальным оттенком примененной тут окраски смотрится все стильно, отлично дополняя друг друга.

Обзор Edifier ES850NB

Амбушюры из мягкой экокожи, внутри наполнитель с памятью формы. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.

Обзор Edifier ES850NB

На нижнем торце правой чашки разъем USB-C, отверстие микрофона, механические кнопки управления. Выведен светодиодный индикатор активности. Управление реализовано интуитивно.

Обзор Edifier ES850NB

Софт

Edifier ES850NB сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого на смартфон. Причем приложения сразу два, одно для телефона – Edifier ConneX, а второе для ПК – Edifier TempoHub. Интерфейс его на русском языке.

Обзор Edifier ES850NB

В главном окне выводится информация по заряду аккумулятора. Быстрый переход на управление режимом шумоподавления, звуковыми эффектами, режимами звучания.

Обзор Edifier ES850NB

Доступны следующие режимы шумоподавления – сильный, средний, уменьшение шума ветра, окружающего звука и отключено.

Обзор Edifier ES850NB

Звуковые эффекты или эквалайзер – стандартный, тяжелые басы, рок или ручная настройка.

Обзор Edifier ES850NB

Предустановки для прослушивания музыки, игр и объемное звучание. Детальные настройки гарнитуры. Изменение схемы управление, подключение к нескольким устройствам, поиск устройства и другие настройки.

Тесты

Для подключения Edifier ES850NB использует Bluetooth 5.4 с поддержкой кодека LDAC. Поддержка этого кодека добавила выводимому звуку детальности и красок. При этом есть также поддержка SBC и AAC. Из полезного отметим работу с двумя устройствами, позволяя совместить работу смартфона и ноутбука.

Обзор Edifier ES850NB

Установлены в них динамики 40 мм с титановым покрытием. В зависимости от выбранного профиля эквалайзера можно выбирать от напористых басов до звонких верхов. Выводимый звук достаточно насыщенно. Хорошо справляются с композициями сложных жанров с инструментами, с насыщенным частотным спектром. Середина остается детализированной и при выбор усиленного воспроизведения басов.

Обзор Edifier ES850NB

Для игр можно включить отдельный «игровой режим», он немного сжимает детализацию, но при этом сокращает задержки. Может быть актуально в сетевых играх, хотя и при обычной работе не замечали отставания звука от картинки. При этом в Escape from Tarkov гарнитура давала хорошее позиционирование на карте, позволяя контролировать источник шума и направление движения.

Обзор Edifier ES850NB

Отлично показала себя система активного шумоподавления. Для нее тут доступен выбор степени фильтрации шума. Во время прослушивания музыки или подкастов в общественном транспорте или самолете не слышны разговоры вокруг, а также не мешает звук двигателя и другой тип городского шума. Шумоподавление есть и установленного микрофона. При общении в общественном транспорте собеседники отмечали чистую передачу голоса.

Обзор Edifier ES850NB

По опыту эксплуатации показатели автономной работы действительно выше, чем в среднем у гарнитур такого формата исполнения. При активном использовании хватало на неделю работы в режиме прослушивания дом-работа-дом и сессионном прослушивании музыки в течение дня.

Обзор Edifier ES850NB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEdifier ES850NB – беспроводные наушники с высоким качеством звука, длительным временем автономной работы, с активным шумоподавлением ANC и микрофоном ENC, выполненные в эргономичном, стильном корпусе, а также сопровождаемые поддержкой программного обеспечения.
Edifier ES850NB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлены наушники Edifier W820NB Triple Gold Edition …
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью W820NB Triple Gold Edition, которая…
Представлены беспроводные наушники HONOR EarBuds X9…
Компания HONOR объявила о выпуске беспроводных наушников EarBuds X9, которые оценены на дебютном китайско…
Представлены полноразмерные наушники Edifier ES850NB…
Компания Edifier пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью ES850NB, которая оце…
Беспроводные наушники Edifier Doo Ace оценили в $32…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Doo Ace, которая основана на 32-мм …
Наушники Skullcandy Aviator 900 ANC оценили в 300 долларов …
Компания Skullcandy объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников Aviator 900 ANC, которые получи…
AirPods получат новые жесты и режим засыпания…
Судя по всему, Apple готовится представить новые функции для AirPods на конференции WWDC, которая стартуе…
Наушники CMF Buds 2 Plus оценили в 38 долларов …
Бренд CMF by Nothing пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 2 Plus, которая основана на…
Глобальная версия Realme Buds Air 7 Pro готова к выхода…
Компания Realme объявила, что глобальный релиз беспроводных наушников Buds Air 7 Pro состоится 27 мая. На…
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7eНедорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7e
Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыхаОбзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor