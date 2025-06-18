Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономности

Изучаемые беспроводные наушники Edifier ES850NB могут похвастать 92 часами автономной работы, режимом работы с низкими задержками для игр, активным шумоподавлением, Hi-Res аудио, а также поддержкой LDAC. Оснащены они 40 мм динамиком с титановым покрытием, обеспечивая четкое звучание на широком диапазоне частот. Для связи со смартфоном используют современную версию протокола Bluetooth 5.4 с одновременным подключением к нескольким устройствам через multipoint pairing. Представлены сразу в четырех цветах: розовом, коричневом, слоновой кости и черном.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На ее лицевой стороне изображение гарнитуры и данные по ключевым ее преимуществам, с обратной подробные данные по характеристикам. Внутри еще одна транспортировочная коробка.

Внешний вид

А сами наушники еще дополнительно защищены от тряски и повреждений при перевозке защитным чехлом. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.У наушников выдержанный стиль с заделом на премиум. При этом у них классическая конструкция c регулируемым оголовьем и чашками овальной формы.

Изначально продумали вопрос удобства перевозки и хранения. Помимо поворота чашек на 90 градусов, можно сложить их и в таком положении они свободно помещаются в сумке или компактном чехле. Надежно защитит от повреждений при перевозке.

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхность оголовья матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев. Внутри мягкая вставка, обтянутая экокожей.

Чашки обтянуты экокожей и в сочетание со стальным оттенком примененной тут окраски смотрится все стильно, отлично дополняя друг друга.

Амбушюры из мягкой экокожи, внутри наполнитель с памятью формы. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.

На нижнем торце правой чашки разъем USB-C, отверстие микрофона, механические кнопки управления. Выведен светодиодный индикатор активности. Управление реализовано интуитивно.

Софт

Edifier ES850NB сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого на смартфон. Причем приложения сразу два, одно для телефона – Edifier ConneX, а второе для ПК – Edifier TempoHub. Интерфейс его на русском языке.

В главном окне выводится информация по заряду аккумулятора. Быстрый переход на управление режимом шумоподавления, звуковыми эффектами, режимами звучания.

Доступны следующие режимы шумоподавления – сильный, средний, уменьшение шума ветра, окружающего звука и отключено.

Звуковые эффекты или эквалайзер – стандартный, тяжелые басы, рок или ручная настройка.

Тесты

Предустановки для прослушивания музыки, игр и объемное звучание. Детальные настройки гарнитуры. Изменение схемы управление, подключение к нескольким устройствам, поиск устройства и другие настройки.Для подключения Edifier ES850NB использует Bluetooth 5.4 с поддержкой кодека LDAC. Поддержка этого кодека добавила выводимому звуку детальности и красок. При этом есть также поддержка SBC и AAC. Из полезного отметим работу с двумя устройствами, позволяя совместить работу смартфона и ноутбука.

Установлены в них динамики 40 мм с титановым покрытием. В зависимости от выбранного профиля эквалайзера можно выбирать от напористых басов до звонких верхов. Выводимый звук достаточно насыщенно. Хорошо справляются с композициями сложных жанров с инструментами, с насыщенным частотным спектром. Середина остается детализированной и при выбор усиленного воспроизведения басов.

Для игр можно включить отдельный «игровой режим», он немного сжимает детализацию, но при этом сокращает задержки. Может быть актуально в сетевых играх, хотя и при обычной работе не замечали отставания звука от картинки. При этом в Escape from Tarkov гарнитура давала хорошее позиционирование на карте, позволяя контролировать источник шума и направление движения.

Отлично показала себя система активного шумоподавления. Для нее тут доступен выбор степени фильтрации шума. Во время прослушивания музыки или подкастов в общественном транспорте или самолете не слышны разговоры вокруг, а также не мешает звук двигателя и другой тип городского шума. Шумоподавление есть и установленного микрофона. При общении в общественном транспорте собеседники отмечали чистую передачу голоса.

По опыту эксплуатации показатели автономной работы действительно выше, чем в среднем у гарнитур такого формата исполнения. При активном использовании хватало на неделю работы в режиме прослушивания дом-работа-дом и сессионном прослушивании музыки в течение дня.

Итоги

Edifier ES850NB – беспроводные наушники с высоким качеством звука, длительным временем автономной работы, с активным шумоподавлением ANC и микрофоном ENC, выполненные в эргономичном, стильном корпусе, а также сопровождаемые поддержкой программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".