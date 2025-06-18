Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономности

А сами наушники еще дополнительно защищены от тряски и повреждений при перевозке защитным чехлом. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.
Изначально продумали вопрос удобства перевозки и хранения. Помимо поворота чашек на 90 градусов, можно сложить их и в таком положении они свободно помещаются в сумке или компактном чехле. Надежно защитит от повреждений при перевозке.
Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхность оголовья матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев. Внутри мягкая вставка, обтянутая экокожей.
Чашки обтянуты экокожей и в сочетание со стальным оттенком примененной тут окраски смотрится все стильно, отлично дополняя друг друга.
Амбушюры из мягкой экокожи, внутри наполнитель с памятью формы. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.
На нижнем торце правой чашки разъем USB-C, отверстие микрофона, механические кнопки управления. Выведен светодиодный индикатор активности. Управление реализовано интуитивно.
В главном окне выводится информация по заряду аккумулятора. Быстрый переход на управление режимом шумоподавления, звуковыми эффектами, режимами звучания.
Доступны следующие режимы шумоподавления – сильный, средний, уменьшение шума ветра, окружающего звука и отключено.
Звуковые эффекты или эквалайзер – стандартный, тяжелые басы, рок или ручная настройка.
Предустановки для прослушивания музыки, игр и объемное звучание. Детальные настройки гарнитуры. Изменение схемы управление, подключение к нескольким устройствам, поиск устройства и другие настройки.
Установлены в них динамики 40 мм с титановым покрытием. В зависимости от выбранного профиля эквалайзера можно выбирать от напористых басов до звонких верхов. Выводимый звук достаточно насыщенно. Хорошо справляются с композициями сложных жанров с инструментами, с насыщенным частотным спектром. Середина остается детализированной и при выбор усиленного воспроизведения басов.
Для игр можно включить отдельный «игровой режим», он немного сжимает детализацию, но при этом сокращает задержки. Может быть актуально в сетевых играх, хотя и при обычной работе не замечали отставания звука от картинки. При этом в Escape from Tarkov гарнитура давала хорошее позиционирование на карте, позволяя контролировать источник шума и направление движения.
Отлично показала себя система активного шумоподавления. Для нее тут доступен выбор степени фильтрации шума. Во время прослушивания музыки или подкастов в общественном транспорте или самолете не слышны разговоры вокруг, а также не мешает звук двигателя и другой тип городского шума. Шумоподавление есть и установленного микрофона. При общении в общественном транспорте собеседники отмечали чистую передачу голоса.
По опыту эксплуатации показатели автономной работы действительно выше, чем в среднем у гарнитур такого формата исполнения. При активном использовании хватало на неделю работы в режиме прослушивания дом-работа-дом и сессионном прослушивании музыки в течение дня.