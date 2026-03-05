Наушники REDMI Buds 8 Active Edition оценили в 17 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Active Edition, которая получила 14,2-миллиметровые динамики с титановым покрытием. Новинка также характеризуется пятью предустановленными звуковыми эффектами эквалайзера, фикцией обработки звонков на базе ИИ для подавления шума окружающей среды, автономностью до 7 или до 37 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы), поддержкой интеллектуального поиска и возможностью одновременного сопряжения с двумя гаджетами. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 17 долларов.