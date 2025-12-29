Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC

Поставляется в коробке из плотного картона с премиальным исполнением. На обратной стороне отмечены два поддерживаемых приложения и совместимость с iOS и Android.
Комплект включает кейс, тряпичный чехол, четыре дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель, руководство по эксплуатации, карточка с QR-кодом для загрузки приложений.
В отделке и внешнем виде как самих наушников и зарядного кейса подчеркивается премиальность. Черный пластик с бархатной текстурой, акцентными золотистыми вставками. Качество сборки и используемых материалов высокое.
Сама форма у зарядного кейса традиционная и рассчитанная под удобное ежедневное ношение. Сбоку ушки для ремешка. На его основании кнопка синхронизации, USB-C для зарядки и светодиодный индикатор. Также поддерживается беспроводная зарядка Qi.
У крышки магнитное крепление, сами наушники также фиксируются при помощи магнитов. Внутренняя часть с отделкой под золото.
Такое же сочетание золотистого и черного используется в самих наушников. Классическая форма с вытянутой ножкой.
Защищены от воды и пыли по стандарту IPX5. В них можно принимать душ, использовать во время интенсивных тренировок, а также эксплуатировать на улице под дождем и снегом.
В комплекте с Creative Aurvana Ace SXFI идет пять пар силиконовых амбушюров, позволяя индивидуально подобрать посадку. Обеспечивается хороший комфорт во время ношения, сидят плотно и не выпадает. За счет прилегания к ушному каналу улучшено пассивное шумоподавление.
Управление сенсорное, зоны находятся на внешней стороне ножек. На касания реагировали корректно. Оснащены группой из нескольких микрофонов, отвечающих за работу системы активного шумоподавления.
В дальнейшем можно использовать только основное фирменное приложение. В нем отображаются данные по заряду наушников в отдельности, активируется SXFI, включается эквалайзер, шумоподавление и изменяется схема сенсорного управления. Пункты с режимом низких задержек (игровой режим), звуковой сигнал в детальных настройках.
Большая библиотека с готовыми профилями эквалайзера. Тут под разные жанры, а также определенные игры. Несколько режимов работы для системы активного шумоподавления с выбором усиления.
Меняется схема управления с возможностью выбрать пользователю выполняемые действия.
Эффективно отсекался шум общественного транспорта, низкочастотный гул в помещении. Не раздражает и не дает посторонних наводок во время воспроизведения музыки. При этом можно как выставить с нужным уровнем, выбрать адаптивный режим, а также включить режим прослушивания.
Наушники демонстрируют высокое качество звуковой сцены с энергичным басом и звонкими высокими частотами. Живое и насыщенное звучание во время прослушивания композиций в жанре рок, поп и классика. Владелец также сможет корректировать общий настрой звучания с помощью библиотеки пресетов эквалайзера по своему вкусу. За воспроизведение тут отвечает двухдрайверная конфигурация, включающая xMEMS-драйверы и 10-мм динамические излучатели.
Хорошо работает во время разговоров. Голос передает без искажений и наводок. Собеседники отмечали теплый и глубокий тон. На одном заряде работали 5.5 часов с включенной системой шумоподавления и 8 часов без нее. В зарядном кейсе проводили 2 полных цикла зарядки.