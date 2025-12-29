Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC

Детально изучили новые беспроводные наушники Creative Aurvana Ace SXFI, использующая кремниевых микроэлектромеханических (MEMS) твердотельных излучателей в сочетании с фирменной технологией Super X-Fi (SXFI). Двухдрайверная конфигурация, включающая xMEMS-драйверы и 10-мм динамические излучатели, обеспечивает насыщенное звучание с детализированными высокими и мощными низкими частотами. Технология Super X-Fi Gen 4 создает эффект пространственного звучания, имитируя многоканальную аудиосистему.

Благодаря компактному и легкому корпусу (всего 6 грамм на наушник) Aurvana Ace SXFI удобны для повседневного использования.

Гибридное активное шумоподавление эффективно устраняет до 98% внешних шумов.

Режим Ambient Mode позволяет слышать окружающие звуки при необходимости.

Режим Low Latency обеспечивает минимальную задержку при воспроизведении, а технология Ultra-Clear Call Quality повышает четкость голосовых вызовов.

Аккумулятор обеспечивает до 9 часов автономной работы, а с зарядным кейсом общее время прослушивания увеличивается до 28 часов.

Защита от влаги по стандарту IPX5 гарантирует надежность при использовании наушников во время дождя или при активном образе жизни.

Комплектация

Предназначены для широкого круга пользователей, включая аудиофилов, эти наушники предлагают премиальное качество звука с доступным ценником.

Поставляется в коробке из плотного картона с премиальным исполнением. На обратной стороне отмечены два поддерживаемых приложения и совместимость с iOS и Android.

Комплект включает кейс, тряпичный чехол, четыре дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель, руководство по эксплуатации, карточка с QR-кодом для загрузки приложений.

Внешний вид

В отделке и внешнем виде как самих наушников и зарядного кейса подчеркивается премиальность. Черный пластик с бархатной текстурой, акцентными золотистыми вставками. Качество сборки и используемых материалов высокое.

Сама форма у зарядного кейса традиционная и рассчитанная под удобное ежедневное ношение. Сбоку ушки для ремешка. На его основании кнопка синхронизации, USB-C для зарядки и светодиодный индикатор. Также поддерживается беспроводная зарядка Qi.

У крышки магнитное крепление, сами наушники также фиксируются при помощи магнитов. Внутренняя часть с отделкой под золото.

Такое же сочетание золотистого и черного используется в самих наушников. Классическая форма с вытянутой ножкой.

Защищены от воды и пыли по стандарту IPX5. В них можно принимать душ, использовать во время интенсивных тренировок, а также эксплуатировать на улице под дождем и снегом.

В комплекте с Creative Aurvana Ace SXFI идет пять пар силиконовых амбушюров, позволяя индивидуально подобрать посадку. Обеспечивается хороший комфорт во время ношения, сидят плотно и не выпадает. За счет прилегания к ушному каналу улучшено пассивное шумоподавление.

Управление сенсорное, зоны находятся на внешней стороне ножек. На касания реагировали корректно. Оснащены группой из нескольких микрофонов, отвечающих за работу системы активного шумоподавления.

Софт

Технология Super X-Fi у Creative потребует проведение индивидуальной настройки. Для этого загружается отдельное приложение, в нем пользователь сканирует форму ушей и головы. Эти данные используются для создания личного профиля и корректировки звучания для достижения лучшего эффекта. После этого профиль будет сохранен в облаке и его можно будет загрузить на разных платформах, а также использовать с другими совместимыми гарнитурами производителя.

В дальнейшем можно использовать только основное фирменное приложение. В нем отображаются данные по заряду наушников в отдельности, активируется SXFI, включается эквалайзер, шумоподавление и изменяется схема сенсорного управления. Пункты с режимом низких задержек (игровой режим), звуковой сигнал в детальных настройках.

Большая библиотека с готовыми профилями эквалайзера. Тут под разные жанры, а также определенные игры. Несколько режимов работы для системы активного шумоподавления с выбором усиления.

Меняется схема управления с возможностью выбрать пользователю выполняемые действия.

Тесты

Creative Aurvana Ace SXFI использует для подключения Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC. Поддерживает разные типы устройств, проблем с соединением и его качество не было. Отмечу высокое качество реализации системы активного шумоподавления.

Эффективно отсекался шум общественного транспорта, низкочастотный гул в помещении. Не раздражает и не дает посторонних наводок во время воспроизведения музыки. При этом можно как выставить с нужным уровнем, выбрать адаптивный режим, а также включить режим прослушивания.

Наушники демонстрируют высокое качество звуковой сцены с энергичным басом и звонкими высокими частотами. Живое и насыщенное звучание во время прослушивания композиций в жанре рок, поп и классика. Владелец также сможет корректировать общий настрой звучания с помощью библиотеки пресетов эквалайзера по своему вкусу. За воспроизведение тут отвечает двухдрайверная конфигурация, включающая xMEMS-драйверы и 10-мм динамические излучатели.

Хорошо работает во время разговоров. Голос передает без искажений и наводок. Собеседники отмечали теплый и глубокий тон. На одном заряде работали 5.5 часов с включенной системой шумоподавления и 8 часов без нее. В зарядном кейсе проводили 2 полных цикла зарядки.

Итоги

Creative Aurvana Ace SXFI – двухдрайверные беспроводные наушники с высоким качеством звуком, технологией иммерсивного объемного звука SXFI с индивидуальным профилем, гибридной системой активного шумоподавления, до 8 часов автономной работы, легким корпусом с весом 6 граммов, защитой от воды и пыли IPX5, сенсорным управлением, приложением на русском языке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".