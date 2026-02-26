Наушники REDMI Buds 8 Youth Edition оценили в 20 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Youth Edition, которая может похвастаться наличием системы активного шумоподавления с эффективностью до 42 дБ. Новинка также характеризуется двумя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков, 12,4-мм динамиком с титановым покрытием, пятью режимами эквалайзера, поддержкой пространственного аудио, временем автономной работы до 5,5 часа с шумоподавлением, до 28 часов с учётом зарядного футляра или до 36 часов без шумоподавления, функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами и функцией онлайн-поиска. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 20 долларов.

