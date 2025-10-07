Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК

Чашки овальной формы, на внешней стороне по центру подсвечиваемый логотип бренда, также акцентная зона по периметру. Детальные возможности по поддерживаемым эффектам и синхронизации с другими компонентами. Шесть зон.
На боковой грани поворотный регулятор громкости, кнопка включения. Разъем USB-C, используемый для зарядки, разъем для подключения микрофона. Доступна отдельная кнопка, отвечающая за технологию Razer Smartswitch Dual Wireless с быстрым переключением между HyperSpeed и Bluetooth 5.2.
Амбушюры тканевые, дышащий материал. Внутри пена с памятью формы. Приятны тактильно и не при длительном ношении нет проблем с запотеванием. Те же материалы на внутренней стороне оголовья.
Само оголовье у Razer Barracuda X Chrome широкое. На внешней стороне текстурный логотип бренда.
Направляющие для изменения длины усилены металлом. Диапазон регулировки широкий, удобная посадка с разным объемом головы. Место соединение чашек с оголовьем позволяет поворачивать на 90 градусов.
Микрофон с гибкой ножкой. На капсюле предустановлен поп-фильтр. Фиксируется в разъеме плотно.
Передатчик Razer HyperSpeed меньше флешки, разъем USB-C и в комплекте есть переходник на полноразмерный USB.
Изменение громкости. Виртуальный объемный звук, улучшающий погружение в происходящем на экране. Усиление микрофона, включение прослушивания.
Эквалайзер с выбором профилей: Игра, Кино, Музыка и пользовательский.
Яркость подсветки. Отключение подсветки при переводе в сон, отключение при бездействии. Готовые и расширенные эффекты. Детальное редактирование через редактор Razer Choma Studio.
Звуковая сцена у динамиков Razer TriForce сбалансированная, мягкие басы, детализированная середина и звонкие верхние частоты. Хорошо передает спецэффекты играх, также дает возможность насладиться музыкой, в классических композициях нет общей «каши», отдельные инструменты остаются разборчивыми. Виртуальный звук отлично себя показал в шутерах, позволяя понимать направление выстрелов, движение противников на карте.
Посадка на голове у гарнитуры удобная. На голову при ношении не давят. Отсутствие кабеля позволит удобно расположиться на диване и насладиться изображением на телевизоре. С учетом поддержки Bluetooth ее также можно будет носить на улице, прослушивая музыку со смартфона. Установленный в гарнитуру аккумулятор дает до двух суток времени автономной работы в зависимости от используемого интерфейса и яркости подсветки.
Микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажения, отсекается фоновый шум в помещении. Полезно как для общения с командой, так и для использования во время разговоров и видеосвязи.