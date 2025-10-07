Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК

Игровые наушники Razer Barracuda X Chrome могут похвастать длительным временем автономной работы, достигающим 70 часов. Поддержка фирменной подсветки, 40 мм динамики с широким диапазоном частот, съемный микрофон с шумоподавлением. Гарнитура совместима с разными платформами, включая консоли и ПК, для соединения может использовать Bluetooth 5.2, радиочастоту с помощью передатчика HyperSpeed, а также кабелем через аудиоразъем.

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает тряпичную сумку, микрофон, кабель USB с тканевой оплеткой, переходник с USB-C на USB, передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна в черном, зеленом и белом вариантах исполнения. В основе конструкции прочный пластик. Внешне хорошо прослеживаются черты линейки Barracuda.

Чашки овальной формы, на внешней стороне по центру подсвечиваемый логотип бренда, также акцентная зона по периметру. Детальные возможности по поддерживаемым эффектам и синхронизации с другими компонентами. Шесть зон.

На боковой грани поворотный регулятор громкости, кнопка включения. Разъем USB-C, используемый для зарядки, разъем для подключения микрофона. Доступна отдельная кнопка, отвечающая за технологию Razer Smartswitch Dual Wireless с быстрым переключением между HyperSpeed и Bluetooth 5.2.

Амбушюры тканевые, дышащий материал. Внутри пена с памятью формы. Приятны тактильно и не при длительном ношении нет проблем с запотеванием. Те же материалы на внутренней стороне оголовья.

Само оголовье у Razer Barracuda X Chrome широкое. На внешней стороне текстурный логотип бренда.

Направляющие для изменения длины усилены металлом. Диапазон регулировки широкий, удобная посадка с разным объемом головы. Место соединение чашек с оголовьем позволяет поворачивать на 90 градусов.

Микрофон с гибкой ножкой. На капсюле предустановлен поп-фильтр. Фиксируется в разъеме плотно.

Передатчик Razer HyperSpeed меньше флешки, разъем USB-C и в комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

Софт

Для управления гарнитурой используется Razer Synapse 4.0. Программа поддерживает расширение возможностей установкой модулей. Есть утилита для управления со смартфона.

Изменение громкости. Виртуальный объемный звук, улучшающий погружение в происходящем на экране. Усиление микрофона, включение прослушивания.

Эквалайзер с выбором профилей: Игра, Кино, Музыка и пользовательский.

Тесты

Яркость подсветки. Отключение подсветки при переводе в сон, отключение при бездействии. Готовые и расширенные эффекты. Детальное редактирование через редактор Razer Choma Studio.Razer Barracuda X Chrome поддерживает беспроводное соединение через комплектны передатчик или по Bluetooth 5.2. При этом есть возможность соединения с двумя устройствами с последующим быстрым переключением между ними. Например, подключение к ПК и смартфону. Играете, поступает входящий звонок переключаетесь на телефон. При этом за счет двух интерфейсов расширяется тип поддерживаемых платформ, консоли, ноутбуки на разных операционных системах, планшеты и смартфоны. Беспроводное соединение через адаптер быстрое, без заметных задержек. Не уступает в сетевых шутерах по точности и контролю происходящего.

Звуковая сцена у динамиков Razer TriForce сбалансированная, мягкие басы, детализированная середина и звонкие верхние частоты. Хорошо передает спецэффекты играх, также дает возможность насладиться музыкой, в классических композициях нет общей «каши», отдельные инструменты остаются разборчивыми. Виртуальный звук отлично себя показал в шутерах, позволяя понимать направление выстрелов, движение противников на карте.

Посадка на голове у гарнитуры удобная. На голову при ношении не давят. Отсутствие кабеля позволит удобно расположиться на диване и насладиться изображением на телевизоре. С учетом поддержки Bluetooth ее также можно будет носить на улице, прослушивая музыку со смартфона. Установленный в гарнитуру аккумулятор дает до двух суток времени автономной работы в зависимости от используемого интерфейса и яркости подсветки.

Итоги

Микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажения, отсекается фоновый шум в помещении. Полезно как для общения с командой, так и для использования во время разговоров и видеосвязи.Razer Barracuda X Chrome – мультиплатформерная игровая гарнитура с двумя вариантами беспроводного соединения с низкими задержками и быстрым переключением между ними, подсветка Chroma с шестью зонами, персонализация с помощью приложения, высокое качество звука, микрофон с шумоподавлением, длительное время автономной работы, виртуальный 7.1 звук.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".