Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК

Игровые наушники Razer Barracuda X Chrome могут похвастать длительным временем автономной работы, достигающим 70 часов. Поддержка фирменной подсветки, 40 мм динамики с широким диапазоном частот, съемный микрофон с шумоподавлением. Гарнитура совместима с разными платформами, включая консоли и ПК, для соединения может использовать Bluetooth 5.2, радиочастоту с помощью передатчика HyperSpeed, а также кабелем через аудиоразъем.

Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает тряпичную сумку, микрофон, кабель USB с тканевой оплеткой, переходник с USB-C на USB, передатчик, руководство пользователя.

Razer Barracuda X Chrome комплектация

Внешний вид

Доступна в черном, зеленом и белом вариантах исполнения. В основе конструкции прочный пластик. Внешне хорошо прослеживаются черты линейки Barracuda.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Чашки овальной формы, на внешней стороне по центру подсвечиваемый логотип бренда, также акцентная зона по периметру. Детальные возможности по поддерживаемым эффектам и синхронизации с другими компонентами. Шесть зон.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

На боковой грани поворотный регулятор громкости, кнопка включения. Разъем USB-C, используемый для зарядки, разъем для подключения микрофона. Доступна отдельная кнопка, отвечающая за технологию Razer Smartswitch Dual Wireless с быстрым переключением между HyperSpeed и Bluetooth 5.2.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Амбушюры тканевые, дышащий материал. Внутри пена с памятью формы. Приятны тактильно и не при длительном ношении нет проблем с запотеванием. Те же материалы на внутренней стороне оголовья.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Само оголовье у Razer Barracuda X Chrome широкое. На внешней стороне текстурный логотип бренда.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Направляющие для изменения длины усилены металлом. Диапазон регулировки широкий, удобная посадка с разным объемом головы. Место соединение чашек с оголовьем позволяет поворачивать на 90 градусов.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Микрофон с гибкой ножкой. На капсюле предустановлен поп-фильтр. Фиксируется в разъеме плотно.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Передатчик Razer HyperSpeed меньше флешки, разъем USB-C и в комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

Razer Barracuda X Chrome внешний вид

Софт

Для управления гарнитурой используется Razer Synapse 4.0. Программа поддерживает расширение возможностей установкой модулей. Есть утилита для управления со смартфона.

Razer Barracuda X Chrome приложение

Изменение громкости. Виртуальный объемный звук, улучшающий погружение в происходящем на экране. Усиление микрофона, включение прослушивания.

Razer Barracuda X Chrome приложение

Эквалайзер с выбором профилей: Игра, Кино, Музыка и пользовательский.

Razer Barracuda X Chrome приложение

Яркость подсветки. Отключение подсветки при переводе в сон, отключение при бездействии. Готовые и расширенные эффекты. Детальное редактирование через редактор Razer Choma Studio.

Тесты

Razer Barracuda X Chrome поддерживает беспроводное соединение через комплектны передатчик или по Bluetooth 5.2. При этом есть возможность соединения с двумя устройствами с последующим быстрым переключением между ними. Например, подключение к ПК и смартфону. Играете, поступает входящий звонок переключаетесь на телефон. При этом за счет двух интерфейсов расширяется тип поддерживаемых платформ, консоли, ноутбуки на разных операционных системах, планшеты и смартфоны. Беспроводное соединение через адаптер быстрое, без заметных задержек. Не уступает в сетевых шутерах по точности и контролю происходящего.

Razer Barracuda X Chrome тесты

Звуковая сцена у динамиков Razer TriForce сбалансированная, мягкие басы, детализированная середина и звонкие верхние частоты. Хорошо передает спецэффекты играх, также дает возможность насладиться музыкой, в классических композициях нет общей «каши», отдельные инструменты остаются разборчивыми. Виртуальный звук отлично себя показал в шутерах, позволяя понимать направление выстрелов, движение противников на карте.

Razer Barracuda X Chrome тесты

Посадка на голове у гарнитуры удобная. На голову при ношении не давят. Отсутствие кабеля позволит удобно расположиться на диване и насладиться изображением на телевизоре. С учетом поддержки Bluetooth ее также можно будет носить на улице, прослушивая музыку со смартфона. Установленный в гарнитуру аккумулятор дает до двух суток времени автономной работы в зависимости от используемого интерфейса и яркости подсветки.

Razer Barracuda X Chrome тесты

Микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажения, отсекается фоновый шум в помещении. Полезно как для общения с командой, так и для использования во время разговоров и видеосвязи.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Barracuda X Chrome – мультиплатформерная игровая гарнитура с двумя вариантами беспроводного соединения с низкими задержками и быстрым переключением между ними, подсветка Chroma с шестью зонами, персонализация с помощью приложения, высокое качество звука, микрофон с шумоподавлением, длительное время автономной работы, виртуальный 7.1 звук.
Razer Barracuda X Chrome получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
