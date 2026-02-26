Наушники Samsung Galaxy Buds4 Pro оценили в 250 долларов

Компания Samsung объявила о выходе беспроводных внутриканальных наушников Galaxy Buds4 Pro, которые обойдутся в 250 долларов. Новинка характеризуется увеличенным низкочастотным динамиком с переработанной конструкцией, высокочастотным драйвером, поддержкой аудио 24 бит/96 кГц, системой адаптивного шумоподавления, поддержкой управления кивком головы для приёма и отклонения вызовов, поддержкой голосовых команд, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, поддержкой кодеков SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC и LC3, аккумулятором ёмкостью 61 мАч и 530 мАч для зарядного футляра, автономностью до 7 часов или 30 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли по стандарту IP57. Также были представлены наушники-вкладыши Galaxy Buds4, которые оценены в 180 долларов.

Наушники Baseus Inspire XP1 выпустили в России …
В российской продаже появились беспроводные TWS-наушники Baseus Inspire XP1, которые оценены в 13 тысяч р…
Представлены наушники Sennheiser HD 400U…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент наушников моделями HD 400U и CX 80U, которые оценены в 100 и 40…
Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5…
Huawei недавно представила обширную линейку новинок, куда вошли Mate 80, складной Mate X7 и планшет MateP…
Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные науш…
Недавно мы тестировали беспроводные наушники …
Наушники Baseus Inspire XH1 оценили в 14 тысяч рублей …
В российской продаже появились беспроводные полноразмерные наушники Baseus Inspire XH1, которые оценены в…
Наушники HONOR CHOICE Earbuds S8 оценили в 100 евро …
Компания HONOR представила в Европе беспроводные наушники CHOICE Earbuds S8, которые получили коаксиальну…
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы …
Беспроводные наушники Sanag Z60S выполнены в эргономичной и ультралегкой с клипсами для надежной фиксации…
Oppo представила наушники Enco Air5 Pro…
Oppo официально представила в Китае новые беспроводные наушники среднего класса Enco Air5 Pro. Модель ста…
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENCОбзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor