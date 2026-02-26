Наушники Samsung Galaxy Buds4 Pro оценили в 250 долларов

Компания Samsung объявила о выходе беспроводных внутриканальных наушников Galaxy Buds4 Pro, которые обойдутся в 250 долларов. Новинка характеризуется увеличенным низкочастотным динамиком с переработанной конструкцией, высокочастотным драйвером, поддержкой аудио 24 бит/96 кГц, системой адаптивного шумоподавления, поддержкой управления кивком головы для приёма и отклонения вызовов, поддержкой голосовых команд, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, поддержкой кодеков SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC и LC3, аккумулятором ёмкостью 61 мАч и 530 мАч для зарядного футляра, автономностью до 7 часов или 30 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли по стандарту IP57. Также были представлены наушники-вкладыши Galaxy Buds4, которые оценены в 180 долларов.