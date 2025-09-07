Обзор SVEN E-315B. Недорогие наушники с шумоподавлением и приложением

Среди беспроводных наушников формат TWS является довольно распространённым и популярным, предлагая в компактном исполнении хорошее качество звука и автономность, при этом они не массивны, позволяя использовать в течение длительного времени в разной обстановке. Изучаемые сегодня SVEN E-315B, новинка в линейке производителя, относятся к доступному ценовому сегменте.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с данными по характеристикам. В комплекте дополнительные силиконовые амбушюры, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это традиционное исполнение для внутриканальных наушников с вытянутой ножкой и силиконовыми амбушюрами на выводном канале. Основной материал пластик, качество сборки хорошее. Гарнитура не боится брызг воды, целенаправленно ее погружать в воду нельзя.

Управление сенсорное, зона управления на внешней стороне ножки. Сам корпус легкий. Есть отверстие компенсирующее давление и дополнительный микрофон для шумоподавления.

Комплектный зарядный кейс в цвет гарнитуры. Его выделяет наличие дисплея на лицевой стороне корпуса. С помощью него контролируется заряд самого кейса и нахождение самих наушников внутри него.

Удобная форма для ношения в кармане, крышка с магнитным креплением. В основании зарядный разъем USB-C.

Софт

SVEN E-315B, как ряд других гарнитур производителя, предлагает полезную возможность управления через бесплатное приложение Smart Life, доступное на iPhone и Android. Лаконичное исполнение с библиотекой пресетов эквалайзера, переключателем режима работы системы активного шумоподавления, изменения схемы сенсорного управления. Доступен поиск потерянной гарнитуры с отметкой на карте по последней активности.

Тесты

В гарнитуре установлен динамик диаметром 13 мм, выдающий хороший бас в танцевальных и современных композициях. Вокальные композиции передаются четко, середина не смазана. Общее качество звука у них высокое, особенно если учитывать, что перед нами недорогое решение. Запас по громкости тоже присутствует.

Для первого подключения нужно будет открыть крышку зарядного кейса и достать их из него. Соединение проходит по Bluetooth 5.4, проблем с качеством соединения не было. Доступная в них система активного шумоподавления будет актуальна с учетом эксплуатации в мегаполисе. Работает корректно, отсекая внешний шум. Также шумоподавление есть у микрофона, улучшая качество голосовой связи.

Итоги

В среднем на одном заряде с умеренно-комфортным уровнем громкости работали около 6 часов и в зарядном кейсе можно провести 2-3 полных цикла зарядки. Длительное ношение не вызывает дискомфорта. Из ушей при тряске не выпадают.SVEN E-315B – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, приложением для смартфона, защитой от брызг воды, наглядной индикацией по заряду на кейсе.