Обзор SVEN E-315B. Недорогие наушники с шумоподавлением и приложением

Среди беспроводных наушников формат TWS является довольно распространённым и популярным, предлагая в компактном исполнении хорошее качество звука и автономность, при этом они не массивны, позволяя использовать в течение длительного времени в разной обстановке. Изучаемые сегодня SVEN E-315B, новинка в линейке производителя, относятся к доступному ценовому сегменте.

Обзор SVEN E-315B

Комплектация

комплектация SVEN E-315B

Компактная коробка из плотного картона с данными по характеристикам. В комплекте дополнительные силиконовые амбушюры, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN E-315B

Внешний вид

Это традиционное исполнение для внутриканальных наушников с вытянутой ножкой и силиконовыми амбушюрами на выводном канале. Основной материал пластик, качество сборки хорошее. Гарнитура не боится брызг воды, целенаправленно ее погружать в воду нельзя.

внешний вид SVEN E-315B

Управление сенсорное, зона управления на внешней стороне ножки. Сам корпус легкий. Есть отверстие компенсирующее давление и дополнительный микрофон для шумоподавления.

внешний вид SVEN E-315B

Комплектный зарядный кейс в цвет гарнитуры. Его выделяет наличие дисплея на лицевой стороне корпуса. С помощью него контролируется заряд самого кейса и нахождение самих наушников внутри него.

внешний вид SVEN E-315B

Удобная форма для ношения в кармане, крышка с магнитным креплением. В основании зарядный разъем USB-C.

внешний вид SVEN E-315B

Софт

SVEN E-315B, как ряд других гарнитур производителя, предлагает полезную возможность управления через бесплатное приложение Smart Life, доступное на iPhone и Android. Лаконичное исполнение с библиотекой пресетов эквалайзера, переключателем режима работы системы активного шумоподавления, изменения схемы сенсорного управления. Доступен поиск потерянной гарнитуры с отметкой на карте по последней активности.

софт SVEN E-315B

Тесты

В гарнитуре установлен динамик диаметром 13 мм, выдающий хороший бас в танцевальных и современных композициях. Вокальные композиции передаются четко, середина не смазана. Общее качество звука у них высокое, особенно если учитывать, что перед нами недорогое решение. Запас по громкости тоже присутствует.

тесты SVEN E-315B

Для первого подключения нужно будет открыть крышку зарядного кейса и достать их из него. Соединение проходит по Bluetooth 5.4, проблем с качеством соединения не было. Доступная в них система активного шумоподавления будет актуальна с учетом эксплуатации в мегаполисе. Работает корректно, отсекая внешний шум. Также шумоподавление есть у микрофона, улучшая качество голосовой связи.

тесты SVEN E-315B

В среднем на одном заряде с умеренно-комфортным уровнем громкости работали около 6 часов и в зарядном кейсе можно провести 2-3 полных цикла зарядки. Длительное ношение не вызывает дискомфорта. Из ушей при тряске не выпадают.

Итоги

SVEN E-315B – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, приложением для смартфона, защитой от брызг воды, наглядной индикацией по заряду на кейсе.
Наушники Machenike TH60 AI оценили в 20 долларов …
Компания Machenike пополнила ассортимент игровых беспроводных наушников моделью TH60 AI, которая выделяет…
Наушники OnePlus Nord Buds 3r показали на рендерах …
Профильный ресурс SmartPrix опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках беспрово…
Представлена игровая гарнитура Sony INZONE H9 II…
Компания Sony официально пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью INZONE H9 II, котора…
Представлены наушники для сна Soundcore Sleep A30…
Принадлежащий компании Anker бренд Soundcore объявил о выпуске беспроводных наушников для сна Soundcore S…
Представлены полноразмерные наушники Edifier ES850NB…
Компания Edifier пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью ES850NB, которая оце…
Представлены наушники Razer Hammerhead V3 Wired…
Компания Razer пополнила ассортимент внутриканальных проводных наушников моделью Hammerhead V3 Wired, кот…
realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с а…
Недорогие наушники realme Buds T200x оснащены 12 мм излучателем с улучшенным воспроизведением низких част…
QCY представила наушники MeloBuds N70…
Многие пользователи, возможно, не знакомы с брендом QCY, но на рынке TWS-наушников он давно и очень хорош…
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFITWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Недорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350SНедорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350S
Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIPСтильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIP
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor