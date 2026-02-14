Проектор Hisense C3 Smart Mini Projector 4K оценили в 1700 евро

Компания Hisense пополнила ассортимент мини-проекторов моделью C3 Smart Mini Projector 4K, который проецирует картинку диагональю от 65 до 300 дюймов с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD) и соотношением сторон 16:9. Новинка характеризуется трёхцветной лазерной системой, яркостью 2500 ANSI люмен, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастностью 2000:1, поддержкой HDR10, HDR10+ и HLG, Dolby Vision, сертификацией IMAX Enhanced, поддержкой 3D-контента с DLP-Link-очками, оптическим приближением 1,0–1,3:1, конструкцией с подвесом Gimbal для поворота на 360° по горизонтали и до 135° по вертикали, системой Auto Magic AI Adjusting 2.0 с ИИ для автоматической коррекции трапецеидальных искажений, автофокусировки, выравнивания и распознавания препятствий, акустикой JBL с двумя 10-Вт динамиками с поддержкой DTS Virtual X, предустановленной ОС VIDAA U9, поддержкой AirPlay 2 и голосового управления, интерфейсами HDMI 2.1 с eARC и ALLM, HDMI 2.1, USB 3.0 и S/PDIF, 3,5-мм аудиогнездом, портом RJ45, адаптерами Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth, а также комплектной сумкой для переноски. Цена проектора составляет 1700 евро.