Индийская компания Wings Lifestyle выпустила беспроводные наушники Wings Shells за 56 долларов.

Продукт доступен на Myntra и Amazon и уже продается. Как и в случае с большинством недорогих беспроводных наушников, основным преимуществом является использование Bluetooth 5.0. Ожидается, что новейший стандарт Bluetooth, представленный два года назад, принесет улучшения, такие как: более широкий диапазон передачи данных, более высокие скорости передачи и лучшая пропускная способность. Это позволяет передавать больше информации с меньшими задержками, облегчая потоковую передачу звука с высоким разрешением через Bluetooth, который, в свою очередь, является основой таких продуктов, как Wings Shells.