Компания WK Life выпустила новые беспроводные наушники с шумоподавлением Remax RB 520HB.

Наушники Remax предлагают подключение Bluetooth v4.2 для беспроводного подключения к источнику звука, например, iPhone, iPod или смартфон Android. Аксессуар рассчитан на работу до 8 часов без подзарядки и до 14 часов в интеллектуальном режиме энергосбережения. Более того, компания заявляет, что для зарядки наушников потребуется менее 3,5 часов. Дуга из нержавеющей стали сочетается с кожаными наушниками. Другие функции включают в себя принцип динамического вокала и частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц. Стоимость наушников составляет 57 долларов.