Беспроводные наушники с датчиком ЧСС за 100 долларов

Компания Huami представила на выставке CES 2020 первые беспроводные наушники Amazfit PowerBuds.

Amazfit PowerBuds оснастили защитой от влаги и пыли по стандарту IP55. Также новинка получила поддержку технологии шумоподавления ENC с режимом Thru Mode, для того чтобы лучше слышать посторонние звуки снаружи.

Наушники Amazfit PowerBuds получили датчик частоты сердечных сокращений. Замеры происходят в режиме реального времени.

Управлять музыкой или входящими звонками можно с помощью жестов через сенсорную панель либо голосом с помощью Siri или Google Ассистента.

Наушники оснастили аккумулятором ёмкостью по 55 мАч каждое ухо. Одного заряда хватит на 8 часов работы, но в комплекте идет кейс с аккумулятором на 450 мАч. С помощью него можно увеличить автономность до 24 часов.

Продажи стартуют весной 2020 года, ценою в 100 долларов. На выбор будет доступно три расцветки корпуса: черная, белая и желтая.