Беспроводные наушники-вкладыши Toreto Torpods с Bluetooth 5.0

Популярный индийский производитель аудио Toreto, выпустил свой последний продукт - беспроводные наушники Torpods. Они имеют аккуратный дизайн, который, как обещает компания, обеспечивает пользователю комфорт в течение всего дня.

Аккумулятор емкостью 43 мАч позволит слушать музыку в течение 4 часов. Защитный чехол, с аккумулятором на 800 мАч, подарит еще 3 полных заряда, чтобы общее время прослушивания составило 15 часов.

Наушники оснащены технологией Bluetooth 5.0 и имеют отдельные микрофоны, позволяющие отвечать на звонки. Toreto Torpods доступны только в черном цвете и годовой гарантией по ориентировочной стоимости 5000 рублей.