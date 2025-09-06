Беспроводную колонку JBL Grip оценили в 100 долларов

Компания JBL объявила о выпуске Bluetooth-колонки JBL Grip, которая получила компактный корпус в форме бутылки. Новинка характеризуется выходной мощностью 16 Вт, петлей для крепления, насыщенным звучанием с технологией JBL Pro Sound, поддержкой функции AI Sound Boost для усиления басов, возможностью создания стереопары или подключения нескольких колонок через Auracast, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, подсветкой на тыльной панели с управлением через фирменное приложение Portable, временем автономной работы до 12 часов, режимом Playtime Boost для дополнительных двух часов работы, а также черной, белой, красной, синей, фиолетовой и камуфляжной расцветками. Колонка появится в продаже 28 сентября по цене в 100 долларов.

